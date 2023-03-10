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Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de!

YSK'nın 14 Mayıs'ta aday olacak kamu görevlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Mart 2023 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de!
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Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına dair cumhurbaşkanı kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

YSK, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı ve aday olmak isteyen devlet görevlilerinin 16 Mart'a kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi. YSK, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı ve aday olmak isteyen kamu görevlilerinin 16 Mart 17.00'ye kadar istifa dilekçelerini sunması gerektiğini bildirdi.

Resmî Gazete'de tebliğ edilen YSK kararına göre, seçim tarihi 14 Mayıs'ta ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesine yönelik kararı canlı yayında imzalamış, karar Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

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