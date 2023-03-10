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Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa'nın 116'ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

10 Mart 2023 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamasının ardından söz konusu karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 116'ncı maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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