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Seçmen deprem bölgesinde sandık başında

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunda seçmenler oy verme işlemini sağlam olduğu tescillenen okullarda gerçekleştirecek. Ayrıca bölgede bazı okulların bahçesine kurulan konteynerlarda oy verme işlemi sürdürülecek.

28 Mayıs 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Seçmen deprem bölgesinde sandık başında
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Birçok okulda olduğu gibi konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı. İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de vatandaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.

İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

HATAY

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bazı vatandaşlar kurulan konteynerlerde oylarını kullandı.

MALATYA

Vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da sandıkların kurulduğu dersliklere gelerek oyunu kullandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremzedelere barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde vatandaşlar oylarını kullandı.

OSMANİYE

Vatandaşlar, Osmaniye'de oyunu kullandı.

ADIYAMAN

Vatandaşlar, Adıyaman'da oyunu kullandı.

KİLİS

Vatandaşlar, Kilis'te oyunu kullandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da vatandaşlar, merkez Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

GAZİANTEP

Vatandaşlar, Gaziantep'te oyunu kullandı.

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