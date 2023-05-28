Seçmen deprem bölgesinde sandık başında

Birçok okulda olduğu gibi konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı. İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de vatandaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.
İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.
HATAY
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bazı vatandaşlar kurulan konteynerlerde oylarını kullandı.
MALATYA
Vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da sandıkların kurulduğu dersliklere gelerek oyunu kullandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde depremzedelere barınma imkanı sunan Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde vatandaşlar oylarını kullandı.
OSMANİYE
Vatandaşlar, Osmaniye'de oyunu kullandı.
ADIYAMAN
Vatandaşlar, Adıyaman'da oyunu kullandı.
KİLİS
Vatandaşlar, Kilis'te oyunu kullandı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da vatandaşlar, merkez Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
GAZİANTEP
Vatandaşlar, Gaziantep'te oyunu kullandı.