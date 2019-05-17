22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0488
  • 6,7552
  • 248.092
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Seçmen sorgulama e-devlette

İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da seçmenler, yenilenen İstanbul seçiminde nerede oy kullanacağını bugünden itibaren e-devletüzerinden öğrenebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimini iptal etmesi nedeniyle 23 Haziran 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde, seçmen, hangi sandıkta, nerede oy kullanacağına ilişkin bilgilere e-devlet kanalıyla ulaşabilecek.

"NEREDE OY KULLANACAĞIM?"

Bu arada YSK'nin de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti.

Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor.

Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor.

Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

E-5 karayolunu birbirine katan lüks otomobilli maganda kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

Arama çalışmalarında kaybolan 2 askerimiz şehit oldu

Arama çalışmalarında kaybolan 2 askerimiz şehit oldu

'Af' yazılı kapı bile sökülüp incelendi

'Af' yazılı kapı bile sökülüp incelendi

İngiltere'den İran'a seyahat uyarısı

İngiltere'den İran'a seyahat uyarısı

Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde

Anadolu Efes tarihinde ilk kez finalde

Önemli döviz çağrısı

Önemli döviz çağrısı

Torba teklif TBMM'de

Torba teklif TBMM'de

Türkiye'den İdlib uyarısı

Türkiye'den İdlib uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Canlı yayında saldırıya uğradılar

Adana'da 'ham karpuz timleri' iş başında

Adana'da 'ham karpuz timleri' iş başında

Milyonlarca emekli bekliyordu! Geri sayım başladı

Milyonlarca emekli bekliyordu! Geri sayım başladı

Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek! Raflarda yerini aldı

Ege'nin ramazan hediyesi dolmalık ekmek! Raflarda yerini aldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA