Seçmenin CHP rahatsızlığı... Davutoğlu: Halam bile bana oy vermeyecek!

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Yedili Masa müttefiki Ahmet Davutoğlu Habertürk canlı yayınında konuştu.

"ALTI OK'A ELİ GİTMEYEN ANADOLU İNSANI DİYE BİR KALIP VAR"

Programda Davutoğlu'na, "Altı oka eli gitmeyen Anadolu insanı diye bir kalıp var. Bu boş bir klişe mi yoksa realite mi? Eğer realiteyse bunun değiştiğini gözlemleyebiliyor musunuz?" diye soruldu.

Soruya halası üzerinden bir cevap veren Davutoğlu, verdiği yanıtla dikkat çekti.

HALASI OY VERMEYECEK

Davutoğlu, CHP listesinden seçime girmelerinden dolayı halasının kendisine oy vermeyeceğini söyledi.

Konuyla ilgili konuşan Davutoğlu, "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, "Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?" demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum." dedi.

"TABİİ TABİİ"

Tam bu anlarda ise sunucu araya girerek, "Sonunda altı oka oy vermem dedi mi halanız?" sorusunu yöneltti. Davutoğlu da bu soruya, "Tabii tabii" şeklinde cevap verdi.