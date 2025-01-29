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Seda Selek ve Serhan Asker'e yurt dışı yasağı getirildi

Halk TV yayınında 'bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halk TV sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlik, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Seda Selek ve Serhan Asker'e yurt dışı yasağı getirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Halk TV yayınında, "bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınıp yayımlandığının, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiğinin" tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serhan Asker ve Seda Selek'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, şüphelilerin yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, söz konusu eylemlere iştirak ettiği öne sürülen Suat Toktaş ve Kürşad Oğuz'un savcılıktaki ifade verme işlemleri sürüyor.

Barış Pehlivan'ın da adliyedeki işlemlerine devam ediliyor.

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