Sedanur Güzel cinayeti son dakika katili kimdir? 14 Aralık Müge Anlı ATV canlı izle Sedanur'un katili DNA testi ile belirlendi

Sedanur Güzel cinayeti son dakika katili kimdir? 14 Aralık Müge Anlı canlı yayın izle Sedanur'u kim öldürdü? Sedanur Güzel neden öldürüldü? DNA testi eşleşen Ertan Bozkurt kimdir? Sedanur Güzel cinayeti DNA raporu açıklandı mı? Sedanur Güzel nasıl öldürüldü? Tecavüz var mı? sorularına ilişkin Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in öldürülmesine ilişkin bur son dakika gelişmesi yaşandı. Kağızman ilçesinin Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23 Eylül günü aynı köye 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunmuştu. Müge Anlı canlı yayınında herkesin beklediği an geldi. Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesi şok eden anlar yaşanacak. ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Hürriyet'ten alınan haberine göre; Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı. 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi: Sedanur'un katilinin idam edilmesini istiyorum demişti. Sedanur Güzel cinayeti son dakika haberleri ve Müge Anlı İle Tatlı Sert programında yaşanan son gelişmeler star.com.tr'de.

SEDANUR GÜZEL OLAYI NEDİR?



Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan 9 yaşındaki Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri çocuğun bulunması için çalışması başlatmış ve aramalar sonucu Sedanur'un cesedi köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla örtülü halde bulunmuştu. Olaya ilişkin daha önce küçük kızın komşusu Ertan B. tutuklanmıştı.

DNA EŞLEŞTİ

Hürriyet'ten alınan haberine göre; Kars Kağızman’a bağlı Paslı köyünde 16 Eylül’de kaybolan Sedanur Güzel’in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi.



Sedanur’un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.’nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur’un bileklerinde ip izine de rastlandı.







MEĞER İTİRAF ETMİŞ



Soruşturma dosyasında önemli bir itirafın olduğu da ortaya çıktı. Tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K, ifadesinde Sedanur’u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini anlattı. Zanlının ifadesine göre E.B. ile Sedanur’u dere yatağına götürürken diğer zanlı H.U ile karşılaştılar. H.U’ya da kendileriyle birlikte gelmelerini teklif ettiler. H.U. da onlarla birlikte gitti. Çocuğun bileklerini iple bağladılar ve cinsel saldırı sonrası da boğarak öldürdüler. Tutuklu diğer iki zanlı ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Hürriyet / Musa KESLER

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ERTAN BOZKURT KİMDİR? NASIL TUTUKLANMIŞTI?



Kars'ın Kağızman ilçesinde yaşayan Sedanur Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddia edilen komşusu Ertan B. olaydan bir kaç sonra tutuklanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar gününden itibaren köyde yapılan aramalar sonucunda, 9 yaşındaki Güzel'in kaybolması olayına karıştığı öne sürülen komşu Ertan B'nin ifade alma işlemini tamamladı. Paslı Jandarma Karakol Komutanlığındaki sorgusu tamamlanan Ertan B, güvenlik önlemleri altında Kağızman Adliyesine nakledilmişti.



Tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ertan B, "resmi evrakta sahtecilik" ve şüpheli ve çelişkili ifadelerinden dolayı tutuklandığı belirtilmişti.



Ertan B, Kars Cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

ERTAN BOZKURT MÜGE ANLI’YA BAĞLANMIŞ

Sedanur'un kaybolmasında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Ertan Bozkurt aileyle birlikte küçük kızı arama çalışmalarına da katılmış. Hatta Sedanur'un babasına kayıp olduğunu arayıp cep telefonundan o bildirmiş. Şüpheli gözaltına alınmadan önce de Sedanur'u son gören kişi olara ATV'deki Müge Anlı'nın programına bağlandı.

Canlı yayında söylediği yalanlar: Ertan Bozkurt'un canlı yayında verdiği ifadeler kontrol edildiğinde bir çok çelişki ortaya çıktı. En başta da köye geldiği zamanla ilgili. Kurban Bayramı'ndan beri Paslı köyünde olan Ertan Bozkurt yayında ise 2 hafta önce köye geldiğini iddia ediyor. Bozkurt'un en önemli yalanı ise köye gelmeden önce nerede olduğuna dair. Yayında Bilecik'te inşaatta çalıştığını söyledi ancak ancak cezaevinden firari olduğu ortaya çıktı.

Sedanur'un babasını aramış : Ertan Bozkurt Mügen Anlı'nın programında Sedanur'u arama çalışmalarına katıldığını hatta babasını kendisinin aradığını söyledi. İşte küçük kızı son gören kişi olan Ertan Bozkurt'un anlattıkları:

-"Sedanur'u tanımıyorum 2 hafta önce köye geldim Bilecik'te inşaat işinde çalışıyorum. Bayram iznine geldim biraz erik özlediğim için çocuklardan erik istedim. Çocuklar bana üç beş tane getirdi kaç tane çocuk olduğunu göremedim. Erik alıp eve geldim ve ondan sonra bir şey göremedim"

-Bir kaç erik aldıktan sonra 11:30 gibi evime geçtim. Ben saat 4:30-5:00 gibi evdeydim dinleniyordum. Tekrar kapı önüne erik yemeye çıkarken Sedanur' un annesini geldi ve kızımız kayıp gördünüz mü diye sordu. Hep beraber aramaya geldik.

-Sedanur'un babasına telefon açtım kızalarının kayıp olduğunu söyledim. Köy girişinde olduklarını söyledi şaka yaptığımı sandılar. Onlar geldikten sonra beraber aradık.

ANNE VE BABA İDAM EDİLMESİNİ İSTİYOR!



9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi: Sedanur'un katilinin idam edilmesini istiyorum



Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel acısının çok büyük olduğunu dile getirerek, kızının katilinin idam edilmesini istedi. Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde dün defnedilen Sedanur Güzel'in annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul etmeye devam ediyor.



Handan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağlamaktan sesinin kısıldığını ifade ederek, "Çok acılıyım sesim çıkmıyor. Ben çocuğumun katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Ortaya çıkartsınlar, ben kendi ellerimle ceza vereceğim." dedi.



Anne Güzel, "Eğer vermezlerse de idam istiyorum. Benim acım çok büyük. Sabah mezarlığa gittim Sedanur'u çağırdım gelmedi. Böyle bir şey görmedim, duymadım. Bütün Türkiye bizimle acılıdır, idam edilmesini istiyorum." diye konuştu.



Kızının büyüyünce doktor olmak istediğini söyleyen anne Güzel, "O katiller bulunsun. Nice Sedanurlar, Elifler, Leylalar gider. Çok üzüntülüyüz." ifadesini kullandı.



Baba Abdullah Güzel de şunları söyledi:



"Çok üzüntülüyüz, katilin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Allah bunun belasını versin. Bu kadar milleti mağdur etti, böyle bir vahşet görmedim. En yakın zamanda bu katilin bulunmasını istiyorum. Böyle milletin ciğerini yaktı, Allah onun belasını versin."

MÜGE ANLI KİMDİR?



Müge Anlı (d. 19 Aralık 1973, İstanbul), Türk televizyon sunucusu ve gazetecisi.



Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.2008'de gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı. Bu evlilikten 1 kızı oldu.Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yapmıştır. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra, aynı programa Düdek Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etmiştir.Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp tam anlamıyla sunuculuğa geçti; atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin hâlâ bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaktadır.Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.



MÜGE ANLI'NIN KIZI : Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın velayetini alınca eski kocası ile gece yarıları karakollara taşan olaylar yaşandı. Burhan Akdağ'ın iddiasına göre Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Müge Anlı ve Burhan Akdağ boşanma davalarından sonra mal varlığı yüzünden de mahkemelik olmuşlardı.







Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın olaylı biten evliliklerinden Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri bir kızları var. Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutmaya çalışıyor.