5 Aralık 2025 Cuma
Güncel

SEDDK ihbar etmişti! Sigorta sektörünü sarsan operasyon: 30 gözaltı kararı

'Kefalet sigortası sözleşmesi' adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı, fahiş tutarlarda ödeme tahsil edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 18'i yakalandı.

AA5 Aralık 2025 Cuma 10:59 - Güncelleme:
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) ihbarı üzerine, Arex Sigorta AŞ bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin "kefalet sigortası sözleşmesi" adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödeme tahsil etmelerine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri de belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliye yönelik 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 18 kişinin gözaltına alındığı, 12 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta AŞ hakkında, sulh ceza hakimliğinden kayyum atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanmasının talep edildiği bildirildi.

  • sigorta şirketi
  • soruşturma
  • operasyon

