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Beşiktaş'taki davada karar: Şef Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!

İstanbul Beşiktaş'ta bir kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı restoran önündeki istinat duvarının çökmesine ilişkin davada karar verildi. Mahkeme ünlü şef Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal, 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapisle cezalandırıldı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'taki davada karar: Şef Somer Sivrioğlu'na hapis cezası!
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İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi.

Heyet, sanıklar Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatine karar verdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti.

Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

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