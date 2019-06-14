Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı
Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.