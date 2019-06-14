Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı Sefaköy E-5 üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev aldı. Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.