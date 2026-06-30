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  • CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı
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CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

AA30 Haziran 2026 Salı 08:51 - Güncelleme:
CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden, 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile başkan yardımcısı İ.K, özel kalem müdürü İ.Ç, yapı kontrol müdür vekili M.U. ve şehir plancısı N.Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 12 zanlı tutuklandı, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

- SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

  • Seferihisar Belediyesi
  • rüşvet
  • operasyon

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