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Seferihisar Belediyesi'nde insanlık dışı olay! TikTok'taki akımı engelli personele denediler

İzmir Seferihisar Belediyesi'nde üzerinde 'kolonya deneyi' yapılan zihinsel engelli personel Murat S.'nin yüzü yandı.

Akşam Gazetesi7 Şubat 2025 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Seferihisar Belediyesi'nde insanlık dışı olay! TikTok'taki akımı engelli personele denediler
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İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde iddialara göre, aralarında Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile Bilişim Sorumlusu M.B.Ç.'nin da bulunduğu 6 personel, TikTok'ta popüler olan 'kolonya akımı'nı şaka olsun diye engelli kadrosunda çalışan bir personel üzerinde denedi. Yüzü alevler içinde kalan engelli personel Murat S. yaralandı. Yüzünde yanıklar oluşan Murat S. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Olayın sosyal medyaya yansıması üzerine Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Ö.A. ile M.B.Ç. gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 4 personelin de ifadesine başvuruldu. Belediye çalışanları ifadelerinde; sevdikleri bir arkadaşları üzerinde TikTok'ta gördükleri akımı şaka amacıyla denediklerini ancak sonucun böyle olabileceğini düşünmediklerini söyledi.

GÖREVDEN ALINDILAR

Şüpheliler, "kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Belediyesi de skandalla ilgili 1 işçiyi işten çıkardı, Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile Bilişim Sorumlusu M.B.Ç. de görevden alındı.

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