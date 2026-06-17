Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Rüşvetin ucu Veli Ağbaba'ya çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve ilgili kolluk kuvvetlerince titizlikle yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve tutuklamaların yaşandığı operasyonel faaliyetlerin ardından, ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

6 MİLYON TL'LİK RÜŞVET İDDİASI

Devam eden soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

2 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ile R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

RÜŞVET ÇARKI DERİNLEŞTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşti. Daha önce 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerin ardından elde edilen yeni deliller, rüşvet çarkının siyasi bağlantılarını da gün yüzüne çıkardı.

CHP'Lİ AĞBABA'NIN DANIŞMANI GÖZALTINDA

İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüphelinin yakalandığı operasyonun en dikkat çekici ismi Özlem Akyılmaz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ortaya çıkan Akyılmaz'ın, imar ve inşaat süreçlerindeki usulsüzlükler karşılığında 500 bin TL rüşvet aldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına gönderdiği tespit edildi.