İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2026 Cuma / 11 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6321
  • EURO
    53,0943
  • ALTIN
    6009.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Seferihisar Belediyesi'ne soruşturma: İmar müdürü tutuklandı
Güncel

Seferihisar Belediyesi'ne soruşturma: İmar müdürü tutuklandı

İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı.

AA26 Haziran 2026 Cuma 07:24 - Güncelleme:
Seferihisar Belediyesi'ne soruşturma: İmar müdürü tutuklandı
ABONE OL

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

- SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da 22 Haziran'da yakalanmıştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

  • Seferihisar Belediyesi
  • rüşvet
  • soruşturma

ÖNERİLEN VİDEO

Venezuela peş peşe sallandı! Deprem anları anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.