Seferihisar'da rüşvet operasyonu: Belediye Başkan Yardımcısı dahil 7 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 8 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö. ve şirket çalışanı M.C.H. ise adliyeye sevk edildi.

- SORUŞTURMA

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu öne sürülen Güzelbahçe'nin daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de dün yakalanmıştı.