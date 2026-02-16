İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen otel yangınında hayatını kaybeden Emine Ayten'in acı kaybı sonrası, ağır yaralanan eşi polis memuru Mehmet Ayten'in daha önce de ilk eşini kanserden kaybettiği öğrenildi. İkinci baharında alevlere yakalanan polis memurunun yoğun bakımdaki kritik bekleyişi sürüyor.

Olay dün sabah saat 06.10 sıralarında Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde bulunan bir butik otelde meydana geldi. Otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede odayı dumanla kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, odada konaklayan 50 yaşındaki polis memuru Mehmet Ayten ve 46 yaşındaki eşi Emine Ayten'in dumandan etkilendiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Emine Ayten olay yerinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan Mehmet Ayten Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK ACISI DEĞİL

Hastanede yaşam mücadelesi veren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ayten'in yıllar önce ilk eşini amansız hastalık olan kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı. İlk eşinin vefatıyla büyük bir acı yaşayan Ayten, hayatını birleştirdiği ikinci eşi Emine Ayten ile yeni bir başlangıç yapmıştı. Ancak eş acısı talihsiz adamın peşini bırakmadı; kanserin ayırdığı ilk eşinin ardından, ikinci eşini de tatil için geldikleri otelde çıkan yangında kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren polis memuru Mehmet Ayten'in hayati tehlikesi devam ederken olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.

