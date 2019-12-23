Sefir ne demek? Sefir kelimesinin anlamı ne? Sefir TDK anlamı

23.12.2019 17:01 - Güncelleme: 23.12.2019 17:01

Sefir ne demek? Sefir kelimesinin anlamı ne? sorularının yanıtları merak ediliyor. Sefir TDK anlamı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sefirin Kızı dizisinin başlamasıyla birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir kelime olan sefirin anlamı merak konusu oldu. Star TV ekranlarının iddialı dizisi Sefirin Kızı'nın yayınlanmaya başlanması ile birlikte Sefir kelimesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Sefir ve sefire Osmanlı Devleti döneminde kullanılmış terimlerden olmasına rağmen günümüzde pek kullanılmamakta ve bilinmemektedir. İşte Sefir kelimesinin anlamı...

SEFİR NE DEMEK?

Arapça kökenli ve isim olarak kullanılan "sefir" kelimesi; "elçi" anlamına geliyor.

Türk Dil Kurumunun yaptığı açıklamaya göre Arapça bir kelime olan sefir elçi demektir. Arapça sözcük Arapça safar سفر "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün sıfatıdır.

BÜYÜKELÇİ VE SEFİR AYNI ŞEY Mİ?

Büyükelçi, eski tabirle "sefir-i kebir" ya da yalnızca sefir, bir ülkenin başka bir ülkedeki en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin devlet başkanını temsil eder. Kadın büyükelçiler ve büyükelçilerin eşleri için ise sefire tabiri Osmanlı Devleti döneminde kullanılmıştır.