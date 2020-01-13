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Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? gibi soruların yanıtları tüm Sefirin Kızı takipçileri tarafından merak ediliyor. Her Pazartesi Star TV'de 20.00'da seyircisiyle buluşan Sefirin Kızı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı'nda bu hafta yine heyecan dorukta. Bu akşamki bölümde; Gediz’i zor bir seçim bekliyor! Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır. Sefirin Kızı yeni bölüm hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  16:12 - Güncelleme: 13.01.2020  16:12

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Her Pazartesi Star TV'de 20.00'da seyircisiyle buluşan Sefirin Kızı yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı'nda bu hafta yine heyecan dorukta. Bu akşamki bölümde; Gediz’i zor bir seçim bekliyor! Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır. Sefirin Kızı yeni bölümüne dair tüm detaylar haberimizde.. 

SEFİRİN KIZI 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? 

Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sefirin Kızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz’i zor bir seçim bekliyor!

Sancar’ın Menekşe’yle eve gittiğini öğrenen Nare, bir zamanlar nikah defterleri olan zeytin ağacından siler destanı. Bundan sonra Sancar’ın Nare’si yoktur, sadece Nare vardır. 

Nare artık sadece kızının annesi olacak, Sancar’la ortak kızları dışındaki her türlü bağı reddedecek, yalan bir destanı yaşamak yerine kızıyla masal gibi bir hayat kuracaktır.

Ama Nare’nin önünde büyük bir engel vardır. Çalışmasını da, ev tutmasını da istemeyen, ona bakacağını söyleyen Sancar... 

Nare Sancar’a meydan okurken, bu savaşta Gediz’den yardım ister. Nare’nin yaralarının ne kadar derin olduğunu öğrendiğinde Gediz’i zor bir seçim beklemektedir. Sadıcının yanında mı olacaktır, karşısına mı çıkacaktır? Dostlukları, bu fırtınadan sağ kurtulabilecek midir?

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı dizisinin konusu şöyle: “Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.”

İşte İstanbul'da meydana gelen deprem anında kaydedilen görüntüler

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