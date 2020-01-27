27.01.2020 15:20 - Güncelleme: 27.01.2020 15:20

Star Tv ekranlarının yeni ve sevilen dizisi Sefirin Kızı her Pazartesi saat 20.00'da yeni bölümleri ile ekranlara geliyor. Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Dizinin yönetmenliğini Emre Kabakuşak, senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ile Sedef Nehir Erdem üstleniyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün başrolünde yer aldığı dizi Sefirin Kızı Nare ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın destansı aşk hikayesini konu ediniyor. Sefirin Kızı dizisine dair tüm detaylar haberimizde..

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi çekimleri Bodrum ve İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca Karadağ'da da çekimler gerçekleşti.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Neslihan Atagül ile Engin Akyürek yer alan Sefirin Kızı dizisinin güçlü kadrosunda; Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun gibi isimler bulunuyor.

ENGİN AKYÜREK – SANCAR EFEOĞLU:

Belediye Başkanı'nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla'dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.

Hep Nare'ye sevdalı, hep Nare'nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.

Nare'den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.

NESLİHAN ATAGÜL DOĞULU – NARE ÇELEBİ:

Bir büyükelçinin kızı. İzlanda'da doğmuş; Norveç'te, Japonya'da, Hindistan'da büyümüş, sekiz dil bilen bir dünya vatandaşı.

Hep Sancar'a sevdalı, hep onun tarafından kovuluşunun acısını taşıdı, kalbinde hep sevdiği adamın sahip çıkmadığı narin peri kızını sakladı.

Sancar'dan sonra evladına tutundu, onun için yaşadı. Acılarını yüreğine gömüp o narin peri kızından bir amazon yarattı.

Nare bir savaşçı; çok kararlı, çok akıllı, aklına koyduğunu yapan, dik bir kadın.

SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

Sefirin Kızı Nare (Neslihan Atagül Doğulu) ile yörenin sözü geçen varlıklı iş adamı Sancar’ın (Engin Akyürek) destansı aşk hikayelerini anlatıyor.

Ege’de yaşanan destansı bir aşk hikayesinin anlatıldığı “Sefirin Kızı’nın yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken senaryosunu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.