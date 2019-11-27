SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı? SEGEM sonuçları sorgulama sayfası

SEGEM sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. SEGEM sonuçları sorgulama sayfası da adaylar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. 16 Kasım 2019 tarihinde Teknik Personel Yeterlilik Sınavı'na katılan adaylar gözlerini sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözlerini çevirmişlerdi. Sınav Ankara, Antalya, Adana, İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Van illerinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler SEGEM sınav sonuçlarında. SEGEM sınav sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde..

SEGEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

SEGEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı.16 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen SEGEM sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

SEGEM SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavda, 100 üzerinden en az 60 alan her aday, sertifika almaya hak kazanmaktadır. Sınav sonuçları SEGEM internet sitesinin “Sınav Sonuçları” bölümünden açıklanacaktır.

SEGEM SERTİFİKA BASIMI NASIL YAPILIR?

Adaylar Teknik Personel Yeterlilik Sınavı Sertifikasını, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 180 gün boyunca “Sınav Sonuçlarım” bölümünden görüntüleyebilecek ve bu alandan yazdırabilecektir.

Belirtilen süre sonunda, adaylar sertifikalarını görüntülemeyeceğinden, sertifikanın bilgisayarlarına indirilmeleri önerilir. Sertifikanın nasılı gönderimi ise yapılmayacaktır.

180 gün sonra sertifikalarını görüntülemek ve yazdırmak isteyen adaylar ise, SEGEM internet sitesi üzerinden üye girişi yapıldıktan sonra “Online Ödeme’’ kısmına, “Sertifika Ödemesi” yazın. 49 TL olan ödeme yatırıldıktan sonra online ‘’Sertifika Ödemesi Dilekçesi’’ni doldurması gerekmektedir. EFT ve Havale ödemeleri ise kabul edilmeyecektir.