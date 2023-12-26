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Şehidimiz Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi.

İHA26 Aralık 2023 Salı 01:59 - Güncelleme:
Şehidimiz Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın naaşı memleketi Denizli'ye getirildi
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) şehit düşmüştü. Şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Denizli'ye getirildi.

Şehit, Çardak Havalimanı'nda Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 11'inci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Turgut Çalışkanlar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çardak Kaymakamı Levent Küçük, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, siyasi parti ve bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yakınları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin naaşı tören alanına getirildi. Önce Kuran-ı Kerim ardından okunan dualar sonrası şehidin cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, yarın Tavas ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Öte yandan, şehidin cenazesinin araca yükleneceği sırada eşi Çilem Serinkan'ın isteği yürekleri dağladı. Şehit eşi Çilem Serinkan, eşini görmek istediğini söyledi.

Ayrıca şehidin Türk bayrağı ve isminin yazılı olduğu valizlerle taşınan eşyaları dikkatlerden kaçmadı.

  • şehit Serinkan
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