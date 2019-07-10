12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

Şehidimizin intikamı 12 yıl sonra aynı yerde alındı
Gabar Dağı'nda düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 12 yıl önce bordo bereli Yüzbaşı Sinan Eroğlu'nu aynı bölgede şehit eden terörist olduğu belirlendi.
Şırnak'ta 4 Ağustos 2007'de, Gabar Dağı'ndaterör örgütü PKK'nın örgütünün keskin nişancısı Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan'ın açtığı ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bordo bereli topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu şehit oldu. Güvenlik güçleri, geçen pazar günü Gabar Dağı'nda İHA'larla bir grup teröristin yeri belirlendi. Yapılan operasyonda 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin Eroğlu'nu şehit eden ve İçişleri Bakanlığı'nın 300 bin liralık gri listesinde yer alan Arslan olduğu ortaya çıktı.
(Sabah)
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