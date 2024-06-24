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Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un 'Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması' vasiyeti, Türk hayırseverler tarafından Uganda'da yerine getirildi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
Şehidimizin vasiyeti yerine getirildi
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Keşkül Uluslararası Yardım Derneği tarafından şehit Horoz adına Uganda'da su kuyuları açıldı.

Dernek Başkanı Seyyah Sema Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uganda'nın başkenti Kampala'ya 4 saatlik mesafede bulunan Kibuku bölgesinde şehidimiz için su kuyularımızı açtık." dedi.

İki su kuyusunun açılışını yaptıklarını belirten Coşkun, "Şehidimizin vasiyeti üzerine toplamda 3 su kuyusu açılacak." diye konuştu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 21 Haziran'da şehit olan Horoz adına daha önce de Kamerun'da su kuyusu açılmıştı.

Piyade Astsubay Çavuş Horoz, şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum." diye vasiyette bulunmuştu.

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