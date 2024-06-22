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Şehidimizin vasiyeti yerine getirilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, adına bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması vasiyetinin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yerine getirileceğini açıkladı.

DHA22 Haziran 2024 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Şehidimizin vasiyeti yerine getirilecek
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda, 'Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden' vasiyetini, bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabbimiz Şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize (s.a.s) komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, dün şehit olmadan 3 gün önce arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıkmıştı. Horoz'un, "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" şeklindeki vasiyeti duyulmuştu.

Şehidimizin vasiyeti duygulandırdı

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