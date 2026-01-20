Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Aşağıkamışlı Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2021'de şehit olan Cengizhan Kaplan adına ailesi tarafından yaptırılan hayrat çeşmesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Şehit ailesi, akrabaları olan C.K.'nin, çeşmenin yapılmasının ardından şehidin halasını arayarak üzerinde yer alan isimliğin kaldırılmasını istediğini, aksi halde "kan dökülür" şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.

Daha önce de herhangi bir maddi beklenti olmaksızın birçok hayrat yaptıklarını belirten Kaplan ailesi, yaşanan saldırıya tepki gösterdi. Şehit Cengizhan Kaplan'ın kardeşi Oral Kaplan, abisinin adına yaptırılan çeşmeye zarar verilmesiyle ilgili sorumluların cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"O TAŞI SÖKMEZSEN SONU KÖTÜ OLUR, KAN DÖKÜLÜR"

Şehit abisi adına yaptırdıkları çeşmedeki isimliğin kaldırılması için akrabası C. K. tarafından tehdit edildiklerini söyleyen Oral Kaplan, "Abim, Cengizhan Kaplan 15 Ağustos 2021 yılında Kuzey Irak'ta şehit olmuştu. Biz de abim şehit olduktan sonra adına birden fazla çeşme yaptırdık. Ormanlık alanlara, mera alanlarına, milletin koyunu, kuzusu, hayvanı, su içsin diye çeşme yaptık. Bu çeşmeyi 15 Aralık 2025 tarihinde yaptırdıktan sonra halam çeşmenin taşını, bizim de bir hayrımız olsun diye kendisi taktırdı. Olaydan birkaç gün sonra bizim köyün sakinlerinden bir şahıs halamı arayarak o taşı sök, o taşı sökmezsen sonu kötü olur, kan dökülür şeklinde ifadeler kullanmış. Bunun üzerine halam olay büyümesin diye babamdan habersiz bir şekilde eniştemle beraber aynı gün gece saat 23.00 gibi gelip taşı sökmüş. Söktükten sonra babama haber veriyor. Babam da olaydan 2 hafta sonra taşı tekrardan aynı şekilde yerine monte ediyor. Taşı monte ettikten sonra halamı arayan aynı şahıs bu sefer de diğer halamı arıyor kardeşine söyle o taşı oradan söksün şeklinde konuşuyor. Sonrasında biz bir çoban tarafından çeşmenin kırıldığını öğreniyoruz. Bu olay üzerine, gerekli yerlere annem ve babam ifade verdi" dedi.

"BİRDEN FAZLA ÇEŞME YAPTIRDIK AMA O ŞAHIS BİZE ENGEL OLUYOR"

Su sorununa bir çözüm olarak çeşme yaptıklarını ifade eden Kaplan, "Biz birden fazla çeşme yaptırdık ama o şahıs bize engel oluyor. Ankara kırsalında zaten kuraklık mevcut, biz de ormanlık alanlara, tarımsal olmayan yerlere, yol kenarlarına çeşme yaptık ki insanlar, kurtlar, kuşlar, hayvanlar su içsin. Başka bir amacımız, maksadımız yok. Bu işi hayır olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çeşmeye bunları yapan ya da yaptıran kişilerin gerekli cezaları almasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.