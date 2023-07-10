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Şehidin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 05:46 - Güncelleme:
Şehidin cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi
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Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 24 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze, Elbistan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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