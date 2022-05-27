Şehidin emaneti doğum gününde yalnız bırakılmadı

Dulkadiroğlu Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 25 Aralık 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Hüseyin Çam'ın oğlu Mustafa için sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Mustafa Çam, Abdülhamithan Mahallesi'ndeki evlerinde kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyerek söndürdü.

Kutlamaya katılan Belediye Başkanı Necati Okay, şehitlerin emanetlerinin her zaman yanlarında olduklarını, Mustafa'yı mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Okay, "Bu memleket, bu ülke boşuna bedelsiz vatan olmadı. Anadolu'da barınmanın bir bedeli var, biz bunun bedelini yıllardan beri ödüyoruz, bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz. Hüseyin Çam ve diğer tüm şehitlerimiz, Anadolu'yu vatan olarak elimizde tutmamız için bedel ödediler. Biz vatanımızı ilelebet muhafaza edeceğiz. Şehitlerimizin geride kalanlarına da millet olarak, tüm kamu görevlileri ve siyasiler olarak sahip çıkacağız. Mustafa'mıza da inşallah sahip çıkıyoruz. Bugün birkaç dakika da olsa Mustafa'yı memnun ettiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Şehidin eşi Fulya Çam da mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Kahraman da katıldı.

