Şehidin oğlundan Bakan Gül'ü mutlu eden cevap Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un ailesini ziyaretinde, büyüyünce ne olacağını sorduğu 9 yaşındaki oğlu Hakan Uzun'dan 'Adalet bakanı olmak istiyorum' yanıtını alınca mutluluk yaşadı.