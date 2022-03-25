Şehidin son isteği yerine getirildi

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde 22 Mart Salı günü saat 13.30 sıralarında, eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Aydın'ın Çine İlçesinden olan evli ve 1 çocuk babası Necati Aygün'ün cenazesi bir gün sonra Karakollar Mahallesi Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

LOKMA HAYRI SİPARİŞİ VERDİ

Necati Aygün'ün şehit olmadan 4 gün önce 2009 yılında yaşamını yitiren annesi Aysel Aygün ile kendisi gibi polis olan ve 2006 yılında görev yaptığı Uşak'ta göreve giderken ekip otosunun kaza yapması sonucu şehit olan amcası Mestan Aygün için lokma döktürmek için sipariş verdiği ortaya çıktı.

Şehidin bu isteği yerine getirilip, annesi ve amcası için dün, Çine Semt Pazarı'nda lokma döküldü. Lokmacı Tahir Terdöken, "Şehit Necati Aygün bizi aradı ve 24 Mart günü için amcası ve annesi için lokma hayrı siparişi verdi. Biz de notumuzu aldık. Ancak geçen 22 Mart Salı günü şehit oldu haberini aldık. Şehidimizin bu isteğini yerine getirdik ve lokma hayrımızı yaptık. Allah hayrını kabul etsin" dedi.