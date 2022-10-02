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Şehidin vasiyeti sonrası binlerce vatandaş harekete geçti!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın vasiyeti sonrası LÖSEV'e bağış yağdı.

IHA2 Ekim 2022 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Şehidin vasiyeti sonrası binlerce vatandaş harekete geçti!
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Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş'ın çektiği görüntüde, "Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine LÖSEV ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur. Pençe - Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen Astsubay Yusuf Ataş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

Binlerce vatandaş şehidin vasiyetini yerine getirmek için LÖSEV'e bağış gönderdi. Bağışı gönderen vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştı.

  • Pençe-Kilit operasyonu
  • LÖSEV
  • Elazığlı
  • Piyade Astsubay Yusuf Ataş

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