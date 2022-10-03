Şehidin vasiyeti yerine getirildi, küçük Emine Sena'nın tüm masrafları karşılanacak

Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş, bir süre önce çekilen bir görüntüsünde arkadaşlarına vasiyetini anlattı. Herkesi duygulandıran görüntüde şehit Ataş'ın, "Benim vasiyetim, hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemin, babamın elini öpün" ifadeleri tüm Türkiye'yi harekete geçirdi.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da duygu dolu videoyu izledikten sonra harekete geçti. Başkan Tollu, Emine Sena Demirel'in eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere tüm masraflarını karşılayacaklarını duyurdu.

Şehidin vasiyetini yerine getireceklerini ifade eden Tollu, "Vatan için gözünü kırpmadan şehitlik mertebesine yükselirken lösemili çocuklarımızı da kalbinde taşıyan Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getiriyoruz. Karayakup Mahallemizde ikamet eden 7 yaşındaki Emine Sena Demirel'imizin başta eğitim ve sağlık giderleri olmak üzere yanında olacağız ve tüm masraflarını karşılayacağız" diye konuştu.