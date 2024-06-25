Üniversite eğitimi için geldiği Kahramanmaraş'a yerleşen 30 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Kurban Bayramı tatili için ülkesine gittiği sırada, Piyade Astsubay Çavuş Horoz'un şehit olduğunu ve bir Afrika ülkesinde su kuyusu yaptırılması vasiyetinin bulunduğunu öğrendi. Azerbaycan'daki ailesiyle istişare eden Şahbazlı, Afrika'nın Kamerun bölgesinde yaptırdıkları ve bitme aşamasına gelen su kuyusuna şehit Horoz'un ismini verme kararı aldı.

"ŞEHİDİMİZİN BABASI MİLYONLARCA EVLAT KAZANDI"

Daha önce babasının adına yapmayı planladığı su kuyusu olduğunu belirten Şahbazlı, " Şehit haberini aldığımızda ve vasiyetini de öğrendim. Ben 11 yıldır Kahramanmaraş'ta yaşıyorum, bu şehre, bu ülkeye, buranın insanına bir vefa borcum var. Bir nebze de olsun bu vefa borcunu ödemeye çalıştım ama ödeyeme bu vefa borcunu biz tek millet iki devletiz. Babama şehidimizin vasiyetini iletip müsaade istedim. Babam da hiç tereddüt etmeden, 'Sağ ol oğlum böyle bir düşüncen varsa sen benim adıma yapmış kadar oldun ve sen bir evlat olarak babaya verilebilecek en büyük hayrı yapmış oldun. Şehidimizin adına su kuyusunu açıp ailesine taziye dileklerimi iletin' dedi. Ben de Türkiye'ye gelir gelmez şehidin ailesine taziye dileklerimizi ilettim. Şehidimizin babasına Komutan Horoz'umuz kadar olamasak da onun milyonlarca evlat kazandığını söyledim. " ifadelerini kullandı.