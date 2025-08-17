İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şehir çöplüğünde yangın alarmı: Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı
Güncel

Şehir çöplüğünde yangın alarmı: Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı

Balıkesir şehir çöplüğünde yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede araziye sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin yoğun mücadelesiyle alevler kontrol altına alındı.

IHA17 Ağustos 2025 Pazar 00:26 - Güncelleme:
Şehir çöplüğünde yangın alarmı: Balıkesir'de alevler geceyi aydınlattı
ABONE OL

Balıkesir'de şehrin çöpünün depolandığı ve ayrıştırıldığı şehir çöplüğünde yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin edilen yangın araziye sıçradı.

Balıkesir'de şehir çöplüğünde başlayan yangın itfaiye ekipleri ve orman ekiplerine zor anlar yaşattı. Yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın arazi boyunca yayıldı. İtfaiye ve orman ekipleri farklı noktalardan yangına müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevler söndürülürken, ekiplerin özverili çalışması ile yangın da kontrol altına alındı.

Öte yandan, leylek göç mevsiminin başlamasından dolayı şehir çöplüğü civarında onlarca leylek dikkatlerden kaçmadı. Leyleklerin yüksek gerilim hattındaki tellere konması dolayı ile yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, yangın bölgesinin yakınında bulunan Gökköy'ün elektriği yeni bir yangına neden olmamak için sabaha kadar kesildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.