  • Şehir hastaneleri ağı genişliyor: Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Güncel

Şehir hastaneleri ağı genişliyor: Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye genelinde bugüne kadar 27 şehir hastanesinin tamamlandığını açıkladı. Ordu'daki hastanenin de bitirildiğini ve kısa süre içinde hasta kabulüne başlayacağını belirten Memişoğlu, yeni şehir hastanelerinin adresini de açıkladı.

HABER MERKEZİ25 Nisan 2026 Cumartesi 20:39 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Memişoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Şimdiye kadar 27 tane şehir hastanesi yaptıklarını ifade eden Memişoğlu, "Ordu da bitti, o da en kısa zamanda hasta kabulüne başlayacak. 12 tanesi de inşa aşamasında. Trabzon, Şanlıurfa, Samsun ve Rize'yi de bu sene içerisinde yetiştireceğiz. Bunlar bin yataklı hastaneler. Sancaktepe Şehir hastanesinin inşaatı da devam ediyor. Planladıklarımız da var. İzmir'de, Tokat'ta ve Konya'da planlanıyor. Bostancı'da FSM'nin inşaatı başladı. Bakırköy Sadi Konuk'un yenilenmesi var" dedi.

SAĞLIKTA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Memişoğlu ayrıca, "Baktığınız zaman 2027'de bitireceğimiz hastane sayısı 117 tane. Türkiye, sağlıkta dönüşümde 2003'den beri AK Parti ile büyük bir yenilenme yaptı. 971 devlet hastanesinin 794'ü yeni yapıldı. 184 bin tuvaletli banyolu hasta odamız var. 270 binden fazla da yatak kapasitemiz var" açıklamasında bulundu.

