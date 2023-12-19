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  • 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt
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'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır.' dedi.

AA19 Aralık 2023 Salı 19:11 - Güncelleme:
'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.

Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır." bilgisini paylaştı.

Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 avroya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."

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