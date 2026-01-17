Toplam 1 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip olan Sancaktepe Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile entegre şekilde hizmet verecek. Proje tamamlandığında toplam yatak kapasitesi 4 bin 100'den 5 bin 100'e çıkarılacak.

Havadan kaydedilen görüntülerde, hastane binalarının büyük oranda yükseldiği ve inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğü görülüyor. Genel hastane, kadın doğum ve çocuk, ortopedi, kalp ve damar cerrahisi (KVC), fizik tedavi, psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri hastanesi olmak üzere 6 ayrı hastaneden oluşacak sağlık kampüsü, bölgenin sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Tamamlandığında sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olması beklenen Sancaktepe Şehir Hastanesi, ileri teknoloji altyapısı ve yüksek yatak kapasitesiyle dikkat çekiyor.