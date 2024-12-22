Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Muğla'daki helikopterin hastane binasına çarptıktan sonra yere düşme anı ise hastane içinde ilerleyen bir ticari taksinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde taksinin hastane içinde ilerlemesi ve helikopterin yere düşme anı yer alıyor.