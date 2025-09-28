Şehir trafiğine neşter: Bakan Şimşek TOGG ile açılışı yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kuzeybatı Çevre Yolu 'Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Şimşek, açtığı yolun denemesini TOGG ile gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi açılış ve ziyaret için Batman'a geldi. Valilik ziyaretinin ardından Bakan şimşek, Batman'da şehir trafiğini rahatlatmak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kuzeybatı Çevre Yolu 'Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, açılış öncesi yaptığı konuşmada, bulvarın şehir trafiğini rahatlatmanın yanı sıra kente modern bir görünüm de kazandırmış olacağını söyledi. Hizmete alınan bulvarın hem zamandan hem yakıttan tasarrufun yanı sıra hava kirliliğini de minimuma indireceğini belirten Bakan Şimşek, "Batman'ımız 7-10 yıl içinde büyükşehir olabilecek bir şehir. İlimizin şehir merkezi çok hızlı bir şekilde gelişiyor, kalkınıyor. Altyapı bu çok önemli bir bileşen. bu yol da o anlamda çok değerli çünkü şehir trafiğine girmeden özellikle Kozluk'tan, Van'dan, Bitlis'ten yani o cenahtan gelecek bütün ağır araçlar Batman'da işi olmayan ağır araçlar doğrudan doğruya Diyarbakır yoluna bağlanabilecek. Böylece hava kirliliği azaltılmış olacak, trafik daha iyi akacak. Yakıttan tasarruf sağlayacak. Dolayısıyla bu hakikaten eğer ki '4-5 kilometrelik yol bunda ne var' diyebilirsiniz ama Batman merkezi açısından, ilimiz açısından oldukça değerli bir proje. Az önce valilikte projeler üzerinden geçtik. Özellikle Siirt'ten gelen trafiğin OSB civarındaki trafiğin yine şehre girmeden burayla bağlantısını sağlamak noktasında da umarım gelecek sene bu vakitlerde projeyi hayata geçirmiş olurlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum bu yolu ilimize, ülkemize, halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Şimşek, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve il protokolü tarafından kurdele kesilerek Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı hizmete alındı. Yolun açılmasının ardından Bakan Şimşek, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG ile yoldan geçti.

Bakan Şimşek, açılışın yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi.