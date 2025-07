Şehirden köylere akan kirlilik tehdit oluşturuyor! CHP'li belediyenin arıtma ihmali: Tesis var çalıştırılmıyor

Kastamonu Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalıştırılmadığını iddia eden köylüler, Karaçomak Deresi'nden akan pis ve kirli su sebebi isyan etti. Şehir merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nin suyunun arıtıldığı tesisin çalıştırılmaması sebebiyle biriken pis suyun dereye karıştığını ifade eden vatandaşlar, dere kenarında oynayan çocuklarında boğaz enfeksiyonu oluşmaya başladığını, kendilerinin de kokudan dereye yaklaşamaz hale geldiklerini dile getirdi.

Karaçomak Deresi üzerindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, Kastamonu Belediyesi'ne müracaatta bulunmalarına rağmen bir çözüm bulunmadığını kaydetti. Vatandaşlar, pis ve atık suların, tarla ve bahçelerini suladıkları su kanalına da karıştığını ve bu sularla sulama yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

"HER TÜRLÜ PİSLİK KÖYÜMÜN İÇİNDEN GEÇİYOR VE SAĞLIĞA ÇOK ZARARI VAR"

Atık Su Arıtma Tesisi'nin çalıştırılmamasına tepki gösteren Merkez Gömeç köyü muhtarı Yılmaz Kaplan, "Kastamonu'nun içinden geçen dere, benim köyümün tam ortasından geçmektedir. Bu dere üzerine pislikler için arıtma tesisi kuruldu ama gördüğünüz üzere dere pislik içinde. Arıtma tesisimiz hemen 500 metre yukarıda. Koku, her türlü pislik benim köyümün içinden geçiyor ve sağlığa çok zararı var. Köyümüzün 1 kilometre aşağısında Molla, Kurtköy, Has köyleri bulunuyor. Bu pislik, bu koku, bu dere, bu köylerin hepsini etkilemeye devam ediyor. Bu tesisimizin çalışmasını istiyoruz. Tesis yapıldığında çalışacak, tertemiz su akacak dendi ama gelmesi bize daha zararlı oldu. Eskiden direkt dere akıyordu ve bu kadar koku ve pislik olmuyordu. Akarsu olarak gidiyordu ama şimdi tesiste birikip tekrar devam ettiğinde bütün kokular ve pislikler, tortular kalıcı bir vaziyette çok kötü duruyor. Arıtma tesisimiz çalışmıyor ama 7 gün 24 saat çalışması lazım. Bu kokunun ve pisliğin içinde kaldık. Sağlığımız tehdit altında, çocukların, köy sakinlerinin, hayvanların, bütün canlıların sağlığı tehdit altında. Şu anda bunun bir an önce nasıl yapılması gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz" dedi.

"ARITMA SON 1,5 YILDIR HİÇ ÇALIŞMIYOR, PİSLİK İÇİNDE KALDIK"

31 Mart 2024 tarihindeki Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından atık su arıtma tesisinin çalıştırılmadığını belirten Gömeç köyü sakinlerinden Muharrem Kavunoğlu ise "Çocukluğumuzda çay temiz akıyordu. Daha sonra 'arıtma yapılacak' denildi. Şehirdeki bütün pisliği köyümüze götürdüler. Köyümüzün üst tarafından borularla çaya karıştırdılar. Arıtma yapılacağı zaman bizler dedik ki, 'şehir gelişti, artık burada olmaması lazım, daha aşağılara bir yerlere kurulsun. 'Tesis bitti ve 2022 yılında arıtma çalıştı. 1 ay bir koku oluştu, biz şikayet ettik. Kokunun 1-2 ay içerisinde gideceğini söylediler. 'Tesiste fermente olup, bakteriler oluştuktan sonra koku olmayacak' dediler. Dedikleri gibi 2 ay sonra koku falan kalmadı ama çay tertemiz akıyordu Daha sonradan Mahalli Seçimler oldu ve belediye değişti. Arıtmamız son 1,5 yıldır hiç çalışmıyor. Çaydaki bu suyla biz bahçe suluyoruz. Köyümüzdeki hayvanlarımız bu suyu içiyor. Artı çocuklar ellerindeki çomakları su kanalına atıyorlar, aşağıdan tutuyorlar. Çomak yarıştırıyorlar. O pis suyla uğraşıyorlar ve köydeki çocukların büyük kısmında boğaz enfeksiyonu, öksürük şikayeti var. Bu arıtmayı madem devletimiz yaptı, milyon dolarlarca para harcandı, çalıştırılsın. Bize 'bu çayda balık yetişecek, hatta yüzebilirsiniz' dediler. Arıtma tesisi açıldığında 2 yıl güzel çalıştı ama daha sonradan belediye değişince çalıştırmayı durdurdular. Yalan olmasın, arada çalıştırıyorlar, 'hiç çalıştırmadık' denilmeyecek kadar çalıştırıyorlar, hemen kapatıyorlar. Biz bu tesisin bir an önce düzeltilip temizlenmesini istiyoruz. Dereden ve su kanalından akan suyun içerisinde insan pisliği var, belediyeye ait mezbahanın pislikleri var. Mezbahada kesilen hayvanların kanları ve diğer atıkları geliyor. Şu anda simsiyah su akıyor, hayvan kesildiği zaman kanını salıveriyorlar, direkt kıpkırmızı kan geliyor" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARDA BOĞAZ ENFEKSİYONLARI OLUŞTU"

Çocuklarda boğaz enfeksiyonu ve öksürük oluştuğunu belirten Gömeç köyü cami imamı hatibi Bilal Atmaca da, "Camimiz, çayın kenarında olduğu için her zaman koku ve pisliğe şahit oluyoruz. Çok şükür devletimiz büyük yatırımlarla buraya arıtma tesisi yaptı. Gerçekten çok büyük yatırım, Kastamonu için, köylerimiz için büyük bir avantaj. Yalnız problemler yine çözülmedi. Zaman zaman aynı koku geliyor. Çocuklarda boğaz enfeksiyonları oluştu, camiye geldikleri için görüyoruz. Koku zaten bitmiyor. Özellikle sabah saatlerinde çok kokuyor. Ayrıca tarla sulamak için bir su kanalı açıldı. Su kanalı tam köyün içine denk geldi. Yani daha da yaklaştı. Su kanalıyla kötü koku camiye daha da problem oldu. Onun için yetkilerimizden buranın arıtmanın daha iyi çalışması için ne yapılacaksa yapılması istiyoruz ve bekliyoruz. Daha önce de söylendi, toplantılar yapıldı ama gerek belediyemiz, gerek müteahhit bu işleri biliyor ama kendileri burada yaşamadıkları için anlatmak zor" ifadelerini kullandı.

Gömeç köyü sakinlerinden Ziya Kaplan ise, "Arıtma tesisini yaptılar, 'arıttık' dedikleri su bu oluyor. Yapılırken' bu suyu sizler içeceksiniz' bile dediler. İçmeyi bırak, yıkanamıyoruz, elimizi dahi süremiyoruz. Pislik akıyor, tortu akıyor. Kokudan köyde duramıyoruz. Köy olarak şikayetçiyiz" dedi.

Öte yandan, Kastamonu Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, 2022 yılı içerisinde yüzde 85'i Avrupa Birliği, yüzde 6'sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yüzde 9'u da Kastamonu Belediyesi'nin finansmanıyla yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımla hizmete alındı. 47 bin metrekarelik alanda inşa edilen Kastamonu Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, 1'inci kademede ortalama günlük 31 bin 978 metreküp, 2'nci kademede ise günlük ortalama 38 bin 267 metreküp atık suyu arıtabiliyor. Tesis, bio-enerjiden ürettiği elektrik ile sarf ettiği enerjiyi karşılayabilirken, aynı zamanda her gün 8 ton yakıt üretimi de yapabiliyor.