Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Özel araçla şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

15 Mayıs 2020 Cuma 14:22 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 14:22

Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bayramda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar özel araçla şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? sorusunun cevabını arıyor. Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek sorusu vatandaşlar tarafından son günlerin en fazla araştırma konusu olan başlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüsnedeniyle alınan tedbirler kapsamında ilk aşamada 30 Büyükşehir ve Zonguldak için şehirler arası giriş-çıkış yasağı getirilmişti. Pek özel araçla şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Bayramda yollar açılacak mı?

4 Mayıs'ta kabine toplantısı sonrası açıklanan karar ile 7 Büyükşehir'de seyahat yasağı kaldırıldı. 11 Mayıs'ta alınan kararla da 9 Büyükşehir'de daha şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı. Geri kalan 15 ilde şehirler arası seyahat yasağı devam ediyor. Peki şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması ve konu ile ilgili diğer detaylar.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Karar kapsamında seyahat yasağı süren iller; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde seyahat yasağı devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Şehirler arası seyahat yasağı corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez 3 Nisan günü uygulamaya konmuştu. Yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsıyordu.

Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ için sona erdiğini açıkladı. Geçen hafta da Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay ve Malatya için şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı.

Seyahat yasağının 14 gün daha uzatıldığı şehirler ise şunlar: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak.

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlık yerine Sehahat İzin Belgesi başvurularını e-Devlet alınabiliyor.

E-DEVLET YOL İZİN BAŞVURU SAYFASI

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlar artık kaymakamlık yerine Seyahat İzin Belgesi başvurularını e-Devlet alınabiliyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Bakanlık, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerine yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak devamının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, bugün Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alındığı belirtildi.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Nisan’da yaptığı açıklamada, “İnsan hareketliliğini ne kadar azaltırsak, salgının yayılma zincirini o derece hızlı ve etkin kırabiliriz. Salgının kontrol altına alınmasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulunduğu okullar, kimi işletmeler, spor tesisleri gibi yerlerdeki faaliyetlere ara verilmesinin büyük katkısı olmuştur. Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz.” demişti.

BAYRAMDA 4 GÜN YASAK GELEBİLİR

Ramazan bayramında 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olabileceği öngörülüyor.