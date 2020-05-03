03 Mayıs 2020 Pazar 17:48 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 17:48

31 ile giriş çıkış yasağı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile son dakika uzatıldı. Şehirlere giriş çıkış yasağının bitimine doğru yaklaşırken İçişleri Bakanlığı şehirlere giriş çıkış genelgesi araştırılmaya başlandı. Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla şehirler arası seyahat yasağı kararı alınmıştı. Aynı zamanda özel araçlarla da şehirler arası giriş çıkışlar kapatıldı. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar '31 ile giriş çıkış yasağı ne zaman bitecek?' sorusu internette yoğun olarak araştırıyor. Başladığı tarihten itibaren 15 gün süre ile şehirler arası araç giriş çıkışları yasaklandı. İçişleri Bakanlığı az önce duyurduğu son dakika açıklamasında bu yasağın uzatıldığını açıkladı. Peki Şehirler arası araç giriş çıkış seyahat yasağı ne zaman bitecek? İşte İçişleri Bakanlığı şehirlere giriş çıkış genelgesi

31 İLE ARAÇ GİRİŞ YASAĞI UZATILDI

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a araç giriş çıkış seyahat yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece yarısı sona erecek olan 31 şehre giriş-çıkış kısıtlamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere yarın 00.00'a kadar uzatıldığı açıklandı. Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, sonraki süreç değerlendirilerek karar verilecek.

Giriş çıkışların durdurulmasının ardından 19 Nisan tarihinde sona eren süreç 15 gün süre ile birkez daha uzatılmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞEHİRLERE GİRİŞ ÇIKIŞ GENELGESİ

15 günlük periyotlarla uzatılan 31 ilimizdeki şehir giriş/ çıkış kısıtlaması tedbirlerinin kapsamı; yarın toplanacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere, 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 18.04.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderilen 'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' konulu genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılan tüm giriş-çıkışların bugün saat 00.00'a kadar sınırlandırıldığı anımsatıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanan kısıtlama ile ilgili kararın, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde değerlendirileceği ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'a kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."

Açıklamada, uzatma kararına ilişkin valiliklerce gerekli önlemler alındığı belirtilerek, "Tedbir kararına uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır" denildi.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

31 ile araç giriş çıkış seyahat yasağı 4 Mayıs itibariyle bitiyordu. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasına göre 4 Mayıs Pazartesi yapılacak kabine toplantısında bu karar yeniden değerlendirilecek.

YASAĞIN BAŞLADIĞI TARİHE İLİŞKİN GENELGE

Genelgede, 03.04.2020 tarihli Bakanlık genelgesi ile Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar kısıtlandığı/yasaklandığı, sürenin bu gece itibariyle sona ereceğine hatırlardı. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam ettiği belirtilen yeni genelgede bu salgının/bulaşının halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; büyükşehir statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının devam etmesinin uygun olduğu kararlaştırıldığı belirtildi.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI VAR?

Bu kapsamda;

1- Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak.

2- Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

SEYAHAT KISITLAMASI NE ZAMAN BİTECEK ?

3- Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak.

Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.