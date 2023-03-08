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Şehit Adalıoğlu'nun şehadet haberi ailesine verildi

Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun ailesine şehadet haberi verildi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 01:16 - Güncelleme:
Şehit Adalıoğlu'nun şehadet haberi ailesine verildi
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Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50), Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Gündoğdu Mahallesi Filizer Sokak'ta babası Bekir Adalıoğlu ve annesi Lütfiye Adalıoğlu'nun yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Adalıoğlu ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Evli ve 2 çocuk babası şehit albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun Ankara Jandarma Havacılık Daire Başkanlığında görevli olduğu öğrenildi.

Şehit albayın cenazesinin öğle vakti kılınacak namazın ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki hava şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.

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