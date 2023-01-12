Şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan: Ben Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olmasını hayal ediyorum

İP Grup Başkanvekili olduğu dönemde Meral Akşener'i eleştiren şehit ağabeyi Tahir Gümren'in boynunu sıkarak bacısına küfreden İP Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, muhaliflere yakınlığıyla bilinen FOX TV yayınında, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olmasını istediğini ifade ederek, "Ben Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olmasını hayal ediyorum. Ne kadar zarif, naif bir Türkiye olurdu. Dünya güzelleşirdi. Emin olun bunu hayal etmek, bunu talep etmekten daha doğal bir şey olabilir mi?" sözlerini sarf etti.

Sunucu, "Ama kendisi 'Ben başbakan olacağım' diyor." diye karşılık verdi.

Sözlerine devam eden Türkkan, "Keşke olsa. Bende keşke bir kudretim olsa da sayın Meral Akşener'i bu konuda ikna edebilesem. Çok isterim gerçekten çok isterim. Öyle bir gücüm olabilse keşke.

Sayın Meral Akşener'i bu konuda ikna edebilsem. Ve cumhurbaşkanı adayı olarak çıkabilse. Ülkenin rahatlayacağını düşünüyorum. O kadın eliyle, o kadın ruhuyla ülkenin bu gerginliklerden kurtulacağını düşünüyorum. Yani ülkeye bir kadın eli ülkeye bir anne eli değmesi çok önemli." dedi.

AKŞENER, ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR SAVURAN TÜRKKAN'I KORUMUŞTU

Türkkan, 2021 yılında Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'in Meral Akşener'e tepki göstermesinin ardından ardından, "Senin bacını s..." şeklinde ağza alınmayacak kadar ağır bir küfür savurmuştu. Bu galiz küfür sonrası Twitter'da büyük tepkiler yükseldi ve İP Partili Türkkan istifaya davet edildi. Tepkilere kulağını kapayan Akşener, Türkkan'ı partiden ihraç etmemişti.

Linç edilme korkusu yaşayan Türkkan da uzun süre boyunca kayıplara karışmış ve kamuoyunun karşısına çıkamamıştı.