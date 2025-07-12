Şehit Aileleri Konfederasyonundan Terörsüz Türkiye'ye destek!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefini desteklediklerini ifade etti.

Kandemir, yazılı açıklamasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda çok önemli ve tarihi bir ana şahitlik ettiklerini belirtti.



"Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir." ifadesini kullanan Kandemir, şunları kaydetti:



"KCK/PKK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek güvenlik korucuları olarak görevimizin başında kalmaya devam edeceğiz. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz."