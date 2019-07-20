Şehit aileleri korvetle Boğaz gezisine çıktı  

İstanbul'daki şehit aileleri ve gaziler, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki etkinlikte İstanbul Boğazı’nda gezinti yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Sarıyer’deki Büyükdere Sahil Güvenlik İskelesi’ne getirilen şehit yakınları ve gaziler, TCSG Güven 702 Arama Kurtarma Korvet Gemisi’ne binerek denize açıldı. İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesini gezen ailelere, güzergahtaki tarihi ve kültürel yapılar hakkında bilgiler verildi. Kendilerine yakın ilgi gösteren askerlerle sohbet eden ve fotoğraf çektiren konuklara gezinti sırasında yemek, tatlı ve içecek ikramında bulunuldu. Güverteye çıkan ve dümeni inceleyen şehit ve gazi çocuklarına geminin çalışma sistemi anlatıldı.

Gemi personeli, Mardin’de 1995’te çatışmada gazi olan Ayhan Akcan’ın oğlu Furkan Tuna Akcan’ın doğum gününü kutladı. 13 yaşına giren Akcan, sürpriz yapan askerlerin masaya getirdiği tatlı üzerindeki mumu üfleyerek tebrikleri kabul etti. Gemi Komutanı Yarbay Ertuğrul İsmet Bayır da kürsüden Akcan’ın yeni yaşını kutladı.

120 AİLE İÇİN İKİ GÜN

Şehit yakınları ve gazilerden sorumlu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Şemseddin Yalçın 400 kişiden oluşan 120 ailenin iki gün içerisinde dört etapta boğaz turuna çıkartıldığını dile getirdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte ailelere “15 Temmuz” logolu şapka dağıtıldı. Askerlere teşekkürlerini ileterek gemiden ayrılan aileler, drone kamerasına el sallayarak iskeleden uzaklaştı.