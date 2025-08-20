Şehit ailelerinden sürece tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü içimizi rahatlattı

Terörsüz Türkiye hedefiyle Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 4. toplantıda şehit aileleri, gaziler ve Diyarbakır annelerini dinledi. Aileler, sürece destek vereceklerini açıkladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında dün 4. kez toplandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yaptı. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Başkanı Bilge Gürs ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk konuştu.

Mustafa Işık, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'şehit ailelerimiz ve gazilerimiz içini ferah tutsunlar. Onları üzecek, incitecek hiçbir şey yapmadık, yapmayacağız' demesi yüreklere su serpmiş, bizler tarafından da teminat olarak görülmüştür" dedi.

85 MİLYONUN DAVASI

Lokman Aylar da birlik olmadan terörün bitmeyeceğini belirterek "Terörle mücadele 85 milyon insanımızın ortak davası olmalıdır. En güçlü silahımız birliğimiz. Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğidir. Biz birbirimize sahip çıktıkça terör aramıza giremeyecektir" değerlendirmesinde bulundu. Aylar, eline silah almamış, kandırılmış ve dağa kaçırılmış gençlerin rehabilite edilmesinde sakınca görmediklerini kaydederek, "Genel af, terör örgütü elebaşının serbest bırakılması gibi talepler asla kabul edilemez. Şehit ailelerimizin özellikle bu konuda hassasiyetlerinin bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Kendisinin 1996'da Hakkari Çukurca'da yaralandığını belirten Aylar, bir böbreğini ve bir gözünü kaybettiğini söyledi.

GÜVENİMİZ TAM

Protez gözünü çıkaran Aylar, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize güvenimiz tam. Sürece tam destek veriyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize mutlu, huzurlu bir Türkiye bırakmak hepimizin boynunun borcu" dedi. Meclis'e gelmeden önce şehit aileleri ve gazilerin görüşlerini aldıklarını anlatan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da "Onların da en büyük arzuları terörsüz Türkiye'de yaşamak" ifadesini kullandı.

DİYARBAKIR ANNELERİ: TÜRKİYE BAYRAĞI HEPİMİZE YETER

Komisyonda ikinci oturumda Diyarbakır anneleri dinlendi. Bedriye Uslu "Türkiye bayrağı hepimize yeterli. Geri dönsünler bayrağın altına" dedi. Süleyman Aydın da "10 yıldır oğlumun ölü mü diri mi olduğunu bilmiyorum. Evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu. Evladına kavuşan annelerden Ayşegül Biçer "Kandırılarak götürülen evlatlar geri gönderilmeli" ifadelerini kullandı.

BİR DAHA EVLAT ACISI YAŞANMASIN

Bakan Göktaş, komisyonda yaptığı sunumda "Türkiye'yi buraya şehitlerimiz ve gazilerimiz taşıdı. Her birine minnettarız ve onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Biz, bir daha anneler, babalar evlat acısı yaşamasın istiyoruz. Hiçbir evlat babasız büyümesin, hiçbir eş, acıyla sınanmasın istiyoruz" dedi.

