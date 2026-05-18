Şehit ailelerinin konakladığı otelde doğal gaz kaçağı: Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaçağından etkilenen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı.

IHA18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:23
Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokaktaki bir otelde meydana geldi. Şehit ailelerinin konakladığı otelde kalan bazı kişilerin mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Şikayeti olan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla bazıları da otobüslerle hastaneye kaldırıldı.

OTELDE GAZ KAÇAĞI

Otel tamamen boşaltılarak güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin kazan dairesinde doğal gaz kaçağı tespit ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

  • doğal gaz kaçağı
  • safranbolu oteli
  • şehit aileleri

