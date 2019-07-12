Şehit ailelerinin faturaları Turkcell’den
Turkcell, demokrasi kahramanlarını unutmadı. Şirket, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 15 Temmuz’dan geçerli olarak tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 2 aylık faturasını karşılayacak.
Turkcell, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, demokrasi mücadelesi veren kahramanları bir kez daha hatırlayarak Türkiye’ye gönülden bağlılığını gösteriyor. Türkiye’nin Turkcell’i, bugüne kadar ülkesi için canını veren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için yeni bir destek kampanyası başlattı. Turkcell’li olan tüm şehit eş ve çocukları ile gazilerin 15 Temmuz’dan itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da kapsayacak şekilde iki aylık tarife ücretini Turkcell karşılıyor.
ONLARI SAYGIYLA ANIYORUZ
Şirket olarak her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarının altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Tarihimizin en büyük ihanet hareketinin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde en hızlı hareket eden şirketlerden birisi olarak ülkemize, demokrasiye ve birbirimize bağlılığımızı açıkça ortaya koymuştuk. Bu bağlamda ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan halkımızın birbirleriyle haberleşmesi için ‘Acil Durum Paketi’ hazırlamıştık. Aradan geçen sürede Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemize her alanda değer katmak ve insanımıza layık olduğu hizmeti sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Bu vesileyle ülkemiz için can veren tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyoruz.”
AYRICA İNDİRİM DE VAR
Turkcell Sosyal Destek Kampanyası ile de şehit eş ve çocuklarının faturalı hattına yüzde 25 indirim, faturasız hattında da yüzde 25 fazla kullanım hakkı sunuyor. Daha detaylı bilgi www.turkcell.com.tr/kampanyalar/diger-kampanyalarimiz/sosyal-destek-kampanyasi adresinde.
Sesli Betimleme ile engelsiz sinema keyfi
Turkcell’in insan için teknoloji misyonu, TV+ Açık Havada Başka Sinema Günleri’nde çok özel konuklarla hayata geçiyor. Etkinlik kapsamında gösterilen tüm filmlere Turkcell’in davetlisi olarak katılan görme engelliler, Hayal Ortağım uygulamasının Sesli Betimleme teknolojisini dün akşam ‘Çifte Hayatlar’ı izleyerek deneyimledi.Konuklar, sanatın engelli bireylere ulaşmasına, sosyal ve kültürel faaliyetlere eşit ve bağımsız katılmalarına imkan veren Hayal Ortağım gibi dijital uygulamalar için Turkcell’e ve Türk mühendislerine teşekkür etti. Sesli Betimleme, TV+ Açık Havada Başka Sinema Günleri’nin tamamında kullanılacak.
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