Şehit ailesi ve gazi polise Devlet Övünç Madalyası

AA 17 Mart 2022 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 17:32

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Şehit Köy Korucusu Fetullah Aladağ'ın ailesi ile Gazi Polis Memuru İbrahim Karataş ve ailesini makamında ağırladı.

Özkan, burada yaptığı açıklamada, Devlet Övünç Madalyası'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından memleketin birliği, bütünlüğü, egemenliği ve bayrak için olağanüstü derecede fedakarlık yapanlardan başta şehitlerin yakınlarına ve gazilere tevcih edilen anlamlı bir madalya olduğunu belirtti.

Özkan, ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Akyüz katıldı.