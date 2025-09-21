İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Şehit ailesini dolandırdılar: 11 zanlı adliyede

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA21 Eylül 2025 Pazar 14:06 - Güncelleme:
Şehit ailesini dolandırdılar: 11 zanlı adliyede
ABONE OL

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda İstanbul ve Antalya'da yakalanarak Edirne'ye getirilen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler E.G. İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A. sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili dün NSosyal hesabından "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla açıklama yapmıştı.

Yerlikaya, açıklamasında Edirne'de şehit ailesinin, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığını, şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da yakalandığını belirtmişti.

Başarılı çalışmalarından dolayısıyla Edirne Valisi ve emniyet personelini tebrik eden Yerlikaya açıklamasında, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne valimizi, emniyet müdürümüzü, istihbarat şube müdürlüğümüz ile asayiş şube müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerine yer vermişti.

  • dolandırıcılık
  • şehit ailesi
  • Edirne

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.